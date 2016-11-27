نقابة الصحفيين تحمل المليشيات المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة الصحفي عمران





حملت نقابة الصحفيين اليمنيين مليشيا الحوثي والمخلوع المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة الصحفي عبدالخالق عمران لأي خطر.





ودانت النقابة في بيان لها اليوم الأحد تلقت "الصحوة نت" نسخة منه المعاملة القاسية التي يتعرض لها الصحفي عمران في سجون المليشيات بصنعاء بالإضافة الى عدم تقديم له الخدمات الصحية هو وجميع رفقائه الصحفيين.





النقابة طالبت بسرعة نقل الصحفي عمران الى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية المطلوبة.





ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية المعنية بحرية التعبير وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزميل عبدالخالق عمران وكافة الصحفيين الذين يتعرضون لشتى أنواع العذاب في سجون المليشيا بصنعاء.





وكانت أسرة الصحفي عبدالخالق عمران قد نشرت بلاغاً بخصوص تدهور الوضع الصحي لبعدالخالق في سجن "الأمن السياسي" بصنعاء.





حيث أشار بيان اسرته الى انه يعاني من آلام شديدة في العمود الفقري والظهر وصحته في تدهور مستمر، مشيرة إلى أنه يتم منع تقديم الخدمات الصحية الأولية لمواجهة هذا الوضع الناتج عن التعذيب الذي تعرض له وعدد من الصحفيين.





واختطفت مليشيا الحوثي والمخلوع الصحفي عبدالخالق عمران مع 13 صحفياً من أحد فنادق العاصمة صنعاء في يونيو 2015.

المصدر | الصحوة نت