مليشيات الحوثي وصالح تنتقم من المدنيين جراء خسائرها بجبهات تعز

تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في مناطق متفرقة من محافظة تعز اليوم الأحد، بحسب مصادر في المقاومة.





وقالت المصادر إن حصيلة المواجهات في مختلف الجبهات أسفرت عن مقتل 16 من المليشيات وإصابة آخرين في مقابل استشهاد ثلاثة من قوات الجيش والمقاومة وجرح 10 آخرين.





وتركزت المواجهات – وفق المصادر – في شرق المدينة حيث تمكنت قوات من اللواء 22 ميكا مسنودة بالمقاومة من كسر هجوم عنيف شنته المليشيات على مواقعها في محيط موقع المكلكل الاستراتيجي ومنطقة صالة شرق المدينة واستمرت المواجهات لثلاث ساعات.





وبحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش من تدمير مصفحة في تبة السلال ومدفع 75 في تبة الجعشة، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف استهدفت دبابة للمليشيات في جبل الزانخ بالخمسين شمال المدينة.





وفي الشمال الغربي للمدينة، نجحت قوات الجيش من إعطاب دبابة للمليشيات المتمركزة في تبة القارع شمال خلف موقع الدفاع الجوي.





وفي تصعيدها اليومي بحق المدنيين، كثفت المليشيات من قصفها لأحياء ثعبات وحسنات والمحافظة شرقي المدينة كما طالت قرية الديم بجبل صبر جنوب المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.



