ولد الشيخ يدشن جولة مفاوضاته من الرياض ويلتقي بسفراء الدول الـ18





في أول لقاء له عقب اعلانه استئناف المشاورات اليمنية، التقى المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم في العاصمة السعودية الرياض سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.

المصادر أكدت بأن اللقاء ضم سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ودول الخليج ودول أخرى مثل إيطاليا وتركيا.

وفي اللقاء كشف ولد الشيخ عن مساعيه لإحلال السلام في اليمن، وقال إن مبادرته هي الطريق الوحيد للتوصل لتسوية سياسية للنزاع القائم، كما قدم شرحا حول صعوبة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها اليمنيون.

وقال ولد الشيخ إنه سيتوجه إلى محافظة عدن خلال اليومين القادمين، للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي الذي غادر الرياض، أمس السبت.

على ذات الصعيد... قال مصدر مسؤول في الرئاسة، لصحيفة عكاظ، إن الملاحظات التي قدمتها الشرعية للمبعوث الدولي شددت على أنه لا حوار قبل إجراء تعديل جذري على خطة ولد الشيخ.

وأشار المصدر الى أن الرسالة التي ستسلمها الحكومة إلى ولد الشيخ تتضمن مجموعة من الملاحظات على مبادرته أبرزها التعديل الجذري في حالة رغب المجتمع الدولي دخول الشرعية في مشاورات قادمة مع الانقلابيين.

وتابع المصدر أن من أبرز ملاحظات الرئاسة على مبادرة ولد الشيخ أنها تلغي تماماً المبادرة الخليجية، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن التي تؤكد انسحاب الانقلابيين من جميع المدن وتسليم السلاح.





المصدر | الصحوة نت