تهريب السفينة الإيرانية جيهان (١) من ميناء عدن

قالت قيادة خفر السواحل بعدن ان سفينة التهريب الايرانية الشهيرة جيهان (1) والتي تم ضبطها قبل أكثر من عامين وهي محملة بأسلحة للحوثيين اختفت من موقع احتجازها بالتواهي عقب تهريبها إلى منطقة تقع خارج عدن.

وكشفت وثيقة صادرة عن مصلحة خفر السواحل خليج عدن ان السفينة جيهان 1 وعدد من الزوارق البحرية التابعة لجهاز خفر السواحل تم تهريبها من عدن.

وأكدت قيادة الخفر ان تهريب السفينة الايرانية يفقد الحكومة احد ابرز الادلة على عملية التهريب للإسلحة التي قامت بها إيران خلال السنوات الماضية.

وذكرت قيادة خفر السواحل ممثلة بالعقيد يسلم محمد الحنشي وهو مدير عمليات القطاع بان الجهة التي قامت بتهريب هذه القطع يقودها منتسب للجهاز رفض الانصياع لتوجيهات قيادة الجهاز وتوجيهات وزير الداخلية.