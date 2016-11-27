تجدد المعارك في كرش بلحج ومصرع 11 عنصراً من المليشيا الانقلابية





قالت مصادر محلية في محافظة لحج إن معارك عنيفة شهدتها جبهة كرش بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.





المصادر أكدت مصرع 11 عنصراً من المليشيا الانقلابية فيما أصيب آخرون جراء تجدد المواجهات في كرش بالإضافة الى جبهة حمك التابعة لمحافظة الضالع.





وأشارت المصادر الى أن المليشيا الانقلابية حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش غير في كرش أنها فشلت وذلك بعد صد قوات الجيش المحاولة وقتل على اثرها 7 من المليشيا.





يأتي هذا فيما تجددت أيضاً المعارك في جبهة حمك الضالع ما أسفر عن سقوط 4 من المليشيا.

وتدور اشتباكات متفرقة في عدد من الجبهات في الضالع ولحج.





وتسيطر قوات الجيش والمقاومة على غالبية المحافظتين، فيما تتمركز المليشيات في عدد من المناطق في لحج والضالع القريبة من المحافظات الشمالية.





المصدر | الصحوة نت