مدفعية الجيش في تعز تستهدف آليات للمليشيا في تبة القارع غرب المدينة





قصفت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع غربي المدينة.





وحسب مصادر عسكرية فإن مدفعية الجيش استهدفت دبابات للمليشيا متمركزة في تبة القارع خلف الدفاع الجوي ما أدى الى تدميرها.





وأشارت المصادر الى أن قوات الجيش والمقاومة كثفت من قصفها على مواقع للمليشيا غرب المدينة وذلك بعد أن صد أكبر هجوم في المحور الغربي.





يأتي هذا فيما كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على عدد من المواقع.





واستهدفت الغارات مواقع المليشيا في تبة الجعشة وتبة السلال وجبل الزانخ بالخمسين وكذا مناطق في الربيعي.





وتلقت المليشيات الانقلابية ضربة موجعة فجر اليوم الأحد بعد افشال محاولة تقدم باتجاه مواقع الجيش غرب المدينة.





المصدر | الصحوة نت