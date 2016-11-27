نصف مليون برميل نفط إلى مصفاة عدن لاستئناف نشاطها

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، أكد مصدر في شركة مصافي عدن إن 500 ألف برميل من النفط الخام في طريقها إلى عدن.

وحسب المصادر فإن نصف مليون برميل من النفط المخزن في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت ستصل إلى شركة مصافي عدن غداً الإثنين.





وتعد هذه هي الشحنة الثانية التي يتم نقلها من النفط إلى عدن، بعد أن تم نقل 500 ألف برميل في أغسطس الماضي.





يشار الى ان العمل في شركة مصافي عدن، متوقف منذ اجتياح الانقلابيين لعدن، إلا أنها تقوم بتكرير النفط بشكل متقطع في حال وصوله.





وكان أكد مصدر حكومي ان شركات النفط العاملة في حقل المسيلة النفطي استأنفت تصدير النفط الخام من الحقل في اغسطس الماضي بعد توقف دام ﻷكثر من عام.





وذكر المصدر إن عودة شركات التنقيب لعملها من حقول المسيلة يأتي بناء على جهود حكومية بذلت خلال الفترة الماضية بعد انقطاع دام أكثر من سنة وستة أشهر جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المحافظات وتسببت في شل عملية الإنتاج في أغلب حقول النفط ومغادرة عدد من الشركات النفطية من اليمن.



