أحزاب عدن ترحب بالرئيس وترفض أي مبادرة تشرعن للانقلاب

رحبت الأحزاب والتنظيمات السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن بوصول رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وتنمت له النجاح في في أداء مهامه الوطنية.

وعبرت عن دعمها وتأييدها لإجراءات الرئيس والحكومة في مواجهة مليشيات الانقلاب، بالتزامن مع انتصارات الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات.

وفي بيان صادر عنها جددت الأحزاب والتنظيمات السياسية في عدن دعمها لمرجعيات السلام الثلاث الممثلة بالمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كأساس لأي تسوية سياسية وبما يضمن إجبار المليشيات الانقلابية على تسليم السلاح والانسحاب من المحافظات وإنهاء الانقلاب.

وشددت على رفضها أي مبادرة تشرعن للانقلاب وتغض الطرف عن مليشيات الحوثي والمخلوع وما ارتكبته من جرائم بحق الشعب في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها العاصمة عدن.