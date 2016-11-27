توجيه حكومي بتحويل معسكر 20 في عدن الى مجمع تربوي

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الملس ان هناك موافقة مبدأيه من الحكومة لتحويل معسكر 20 بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن الى مجمع تربوي.





وأشار لملس بأن المجمع التربوي سيتكون من روضة للأطفال ومدرسة أساسية وثانوية نموذجية، وذلك تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الخاص بإخراج المعسكرات من المدن.





وقال لملس في الحفل الذي نظمته ثانوية باكثير النموذجية للبنات بمديرية صيرة ، ان العملية التعليمية لهذا العام جاءت في ظروف استثنائية مرت بها البلاد تمثلت في تدمير بعض المباني المدرسية وازدحام الطلاب في الصفوف الدراسية وبروز عدد من العراقيل التي تعيق استمرار العملية التعليمية في عدد من المحافظات.

وأوضح ان نجاح الاختبارات لهذا العام التي جاءت في ظروف صعبة ساهمت في الاصرار بالتقدم نحو الافضل في المستقبل وتنفيذ خطط تطويرية لتحسين العملية التعليمية في البلاد.





هذا وتسببت المليشيات الانقلابية بتدمير عشرات المدارس وذلك جراء حربها العبثية التي شنتها ولا تزال تشنها على بعض المحافظات اليمنية.

كما حولت المليشيا الانقلابية أيضاً عشرات المدارس الى ثكنات عسكرية ولا تزال تتمركز في بعض منها في مختلف جبهات قتالها.





المصدر | الصحوة نت