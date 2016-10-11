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استشهاد واصابة 15 شخصاً في مجزرة جديدة للمليشيا الانقلابية بتعز

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 10:17 م الصحوة نت - تعز:
استشهاد واصابة 15 شخصاً في مجزرة جديدة للمليشيا الانقلابية بتعز الحوثيون يصعدون من قصفهم للأحياء السكنية في تعز

استشهد واصيب 15 شخصاً ، اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمدينة تعز.

وقال مصدر محلي إن المليشيا الانقلابية المتمركزة في مطار تعز الدولي، شرق المدينة، أطلقت قذائف هاون استهدفت حي سوفتيل،ما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين، واصابة 10 آخرين، جروح بعضهم خطيرة".

واضاف المصدر" ان الاحياء السكنية في الجحملية وصالة والقاهرة تعرضت لقصف وحشي متواصل خلال الـ24 ساعة الماضية من مواقع المليشيا المتمركز في شارع الستين شمال المدينة".

واشار الى ان عدد من المدارس اغلقت ابوابها بفعل القصف العشوائي المكثف الذي تشنه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

واكد ان قوات الجيش والمقاومة مسترمون في التصدي للمليشيا الانقلابية ، ومواصلة الانتصارات وتحرير المحافظة بالكامل من المليشيا ،حتى ينعم ابناء تعز بالامن والاستقرار .

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