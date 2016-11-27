الرئيس من عدن يبشر بانتهاء شحة الموارد قريباً





أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن شحة الموارد ستنتهي قريباً، مشيراً الى ان الحكومة تحملت أعباء تبعات الانقلاب الذي كان له أثر كبير على الاقتصاد اليمني.





جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً لمجلس ادارة البنك المركزي وذلك للوقوف على واقع البنك وسير عمله والاجراءات المتخذة في هذا الصدد منذ اتخاذا قرار نقله. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".





وقال الرئيس ان قرار نقل البنك جاء بعد ان استنزف الانقلابيين مواردة لمصلحة مجهودهم الحربي على حساب حياة المواطن وقوتهم اليومي وصولا الى مرحلة الافلاس وعدم القدرة على دفع مرتبات موظفي الدولة حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

وأضاف: انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والانسانية تجاه شعبنا نتحمل العبء من مخلفات تركة الانقلابيين وعبثهم اليوم من خلال تجميع الموارد والحفاظ عليها للايفاء باستحقاقات المواطن والموظف العام".

وأشاد بجهود محافظ البنك المركزي ومجلس الادارة التي يؤدونها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.





وكانت الحكومة قد شكلت لجان ميدانية لبدء صرف مرتبات الجيش في جميع المناطق والوحدات العسكرية بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.





ويعيش موظفو الدولة للشهر الثالث على التوالي بدون مرتبات وذلك نظراً لتلاعب المليشيا بالموارد وسيطرتها على البنك المركزي بصنعاء وعدد من المحافظات.

المصدر | الصحوة نت