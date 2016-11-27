ولد الشيخ في الرياض لاستئناف المشاورات والحكومة تشترط تعديل خطته جذرياً





يلتقي المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ اليوم في العاصمة السعودية الرياض عددا من المسؤولين اليمنيين لبحث استئناف جولة جديدة من المشاورات اليمنية.





واعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد انه سيزور الرياض والكويت لاستئناف جهود اعادة إطلاق مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية.

وأوضح المبعوث انه أجرى في مسقط ثلاث لقاءات مع الحوثيين.

وأبدى ولد الشيخ احمد استعداده للانتقال إلى مدينة عدن للقاء الرئيس هادي، الذي وصل اليها السبت.

على ذات الصعيد... قال مصدر مسؤول في الرئاسة، لصحيفة عكاظ، إن الملاحظات التي قدمتها الشرعية للمبعوث الدولي شددت على أنه لا حوار قبل إجراء تعديل جذري على خطة ولد الشيخ.





وأشار المصدر الى أن الرسالة التي ستسلمها الحكومة إلى ولد الشيخ تتضمن مجموعة من الملاحظات على مبادرته أبرزها التعديل الجذري في حالة رغب المجتمع الدولي دخول الشرعية في مشاورات قادمة مع الانقلابيين.

وتابع المصدر أن من أبرز ملاحظات الرئاسة على مبادرة ولد الشيخ أنها تلغي تماماً المبادرة الخليجية، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن التي تؤكد انسحاب الانقلابيين من جميع المدن وتسليم السلاح.





رسالة الحكومة ابدت استغرابها حول حديث ولد الشيخ عن تسليم السلاح إلى طرف ثالث مبهم، ولا تحدد نوع السلاح وكميته.





هذا وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع رفد كافة جبهات قتالها بمئات المسلحين، وذلك بعد أن تلقت مؤخراً ضربات موجعة في عدد من الجبهات أبرزها تعز.

المصدر | الصحوة نت