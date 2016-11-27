تعز: الجيش والمقاومة تصد أشرس هجوم للمليشيات جنوب شرق المدينة

تمكن أبطال الجيش الوطني في اللواء 22 القطاع الأول (ثعبات) من صد أشرس هجوم لمليشيات الحوثي وصالح جنوب شرق مدينة تعز.

وبحسب شبكة تعز الإخبارية فإن المليشيات حاولت السيطرة على المديهين شرق المكلكل وتحت غطاء ناري كثيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لكنها فشلت.

واستمرت الاشتباكات لمدة ساعات حتى فجر اليوم أجبر فيها رجال الجيش الوطني عناصر المليشيا على الفرار مخلفين خسائر مادية وبشرية.

الى ذلك قصفت مقاتلات التحالف فجر اليوم مواقع تمركز مليشيا الحوثي والمخلوع في تبة السلال شرق المدينة وتم تدمير مصفحة وفِي تبة الجعشه شرق المدينة وتم تدمير مدفع 75 وفِي جبل الزانخ بالخمسين شمال المدينة وتم تدمير دبابة وفِي منطقة البحابح بالربيعي غرب المدينة.