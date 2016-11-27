العسكرية الخامسة تؤكد مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات خلال 24 ساعة

سقط العشرات من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ما بين قتيل وجريح خلال عمليات متنوعة نفذها الجيش الوطني وطيران التحالف في جبهتي حرض وميدي خلال يوم أمس الأول.

وبحسب إحصائية بخسائر المليشيا الانقلابية خلال ال 24 ساعه الماضية نشرها المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فقد نفذت خمس عمليات عسكرية في ميدي وعمليتان في حرض.

فقد سقط قتلى وجرحى بضرب لمدفعية قوات الجيش وخلال الاشتباكات التي اندلعت شمال شرق مدينة ميدي، وتم تدمير طقم توجيه معنو ومخزن ذخائر ومتفجرات بالضرب المدفعي. وبحسب المركز الاعلامي فقد قتل نحو 16 من المليشيات وجرح آخرون كانوا في إحدى مزارع منطقة الجر يتلقون تدريباً عسكريا بينما أغار عليهم طيران التحالف العربي، ودمر مخزن كاتيوشا. كما دمر الطيران دبابة كانت بمزارع الخضراء.

وفي حرض قتل 12 بينهم 2 مشرفين وجرح 14 بينهم 4 إصابتهم خطيرة في ضرب لمدفعية التحالف العربي والجيش الوطني استهدف تجمعاً لقيادات ميدانية تابعة للانقلابيين. كما تم تدميرمخزنين للذخائر.