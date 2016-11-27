المليشيات الانقلابية تفرض حصارا على الاقروض في مسراخ تعز

أفادت مصادر ميدانية من عزلة الاقروض بصبر: إن المليشيات الانقلابية تفرض حصارا على العزلة من الطريق الرئيس للمنطقة من تجاه مدينة دمنة خدير جنوب شرق تعز.





وقالت هذه المصادر بالتواصل مع صفحة "جرائم الحوثيين علي الفيس بوك": "منذ عشرة أيام والمليشيات الانقلابية الحوثية وانصار الرئيس المخلوع صالح تغلق طريق الاقروض - دمنة خدير ".





وأضافت المصادر: "وتمنع تلك المليشيات إدخال المواد الغذائية الأساسية والأدوية الى المنطقة او اخراج أية حالة اسعاف مرضية الى مستشفيات "دمنة خدير و الراهدة" و كذلك تمنع دخول حتى الأفراد".





وإلى جانب ذلك الحصار الخانق تعيش منطقة الأقروض بصبر حربا منذ عام ونصف العام بين المليشيات الغازية للمنطقة من جهة وبين الجيش الوطني من جهة أخرى.



