ناطق المجلس العسكري بتعز:الجيش والمقاومة أبدت صموداً استثنائياً ويدعو لمواصلة دعم الجيش

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بتعز العقيد الركن منصور الحساني إن وحدات الجيش الوطني والمقاومة أبدت صمودا استثنائيا وخاضت معارك بطولية للحيلولة دون تقدم الميليشيات إلى مواقع الجيش.

وأكد الحساني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن وحدات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تواصل تقدمها في المحور الشرقي حيث تقوم بتمشيط الأحياء القريبة من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في حارة الكمب والمستشفي العسكري.

وأضاف الحساني معنوياتنا مرتفعة جدا وصامدون صمود الجبال، والعدو في تقهقر وتراجع دائم، رغم تعزيزاته، داعياً القيادة الشرعية للإسراع في دعم الجيش الوطني والمقاومة بقدر يوازي حجم معركة تعز، مؤكدا الاستعداد التام للزحف وتطهير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.