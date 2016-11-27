رئيس الوزراء يشكل لجنة لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج





تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شكل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء اليوم لجنة لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج.





اللجنة تتكون من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي رئيساً ووزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي عضواً.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة عضواً ووزير المالية الدكتور أحمد عبيد الفضلي عضواً

ووجه رئيس الوزراء اللجنة المكلفة بضرورة الإسراع بمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين، والوقوف على معاناتهم وإيجاد الحلول المناسبة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.





كما يأتي تشكيل اللجنة الوزارية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج .





وكان قد أعلن الطلاب المبتعثين في الخارج عن سلسلة فعاليات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر.