المليشيات الانقلابية تنهب قرى الصلو التي سيطرت عليها

أفاد مواطنون متضررون في بعض قرى مديرية الصلو جنوب شرق تعز أن المليشيات الانقلابية قامت بنهب بيوتهم وأفرغتها من كل محتوياتها في بعض القرى التي سيطروا عليها خلال الشهور الماضية.





وقالت إحدى المواطنات من قرية بيت القاضي في اتصال هاتفي لمحرر صفحة "جرائم الحوثيين في الفيس بوك" : "حينما دخلت المليشيات قرانا قامت بتهجيرنا ولم نأخذ معنا شيئا ولما عدنا إليها بعد تحريرها من قبل الجيش الوطني عدنا ولم نجد شيئا في بيوتنا وتم نهب كل شيء".





وأضافت أم نرمين: "لم تكتف تلك المليشيات بالنهب بل وجدنا بعض التخريب في بيوتنا واتخاذها متارس خلال المواجهات واليوم بتنا مشردين ومجردين من كل شيء".





يذكر أن بيت القاضي تعد أهم قرية موالية للحوثيين بسبب صلات نسب قديمة ومع ذلك لم تسلم من نهب تلك المليشيات.





وسميت ببيت القاضي نسبة إلى أحد القضاة من مديرية قطابر في صعدة وفد إلى الصلو في القرن الحادي عشر الهجري مع الإمام المهدي صاحب المواهب الذي اتخذ من قلعة الدملؤة في الصلو عاصمة له ومنطلقا لدولته ثم انتقل بعد ذلك إلى المواهب في ذمار.





وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت قبل أشهر أن المليشيات الانقلابية قامت بتهجير بعض قرى الصلو وعلى رأسها قرية بيت القاضي المحسوبة عليهم.







