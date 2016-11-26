مشترك تعز: “نكف” المليشيات تحريض ارهابي وعدوان على اليمنيين كافة

اعتبرت احزاب المشترك بتعز لجوء الحوثي والمخلوع لما أسموه بالنكف القبلي كوسيلة همجية بائدة في الاستعداء ضد تعز يكشف بكل وضوح مدى الإجرام المتأصل في هذه العصابة الانقلابية ومدى تعطشها للدماء، وهي تحرض وتستعدي اليمنيين ضد بعضهم بهذه الصورة البربرية الفجة، كما ان هذا الاستعداء ليس ضد تعز وحدها في حقيقته وإنما هو استعداء وإمعان في العدوان ضد اليمن كافة.





وقال بيان صادر عن مشترك تعز إن المشكلة القائمة اليوم في البلاد ليست بين محافظة ومحافظة أو بين قبيلة وأخرى وإنما هي مشكلة بين الدولة اليمنية الاتحادية من جهة وبين المشروع الظلامي التدميري المتخلف لتحالف عصابات الحوثي والمخلوع والذي يريدون فرضه على الشعب اليمني بقوة السلاح، الأمر الذي يحتم على اليمنيين جميعاً في تعز وعمران وصنعاء وعدن وصعدة وحجة والضالع وكل محافظات اليمن الوقوف معاً في خندق واحد للإستمرار في التصدي لهذا المشروع السلالي البائس ومقاومته وإفشاله.

وأمام هذا التحريض الإرهابي طالب المشترك القيادة السياسية والحكومة إلى رفض أي مشاورات مع العصابة الانقلابية وتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في دعم الجيش الوطني في تعز وتعزيزه بما يمكنه من دحر المعتدين وإلحاق الهزيمة بهم باعتبار أن تعز إنما تدافع اليوم عن المشروع الحضاري والدولة اليمنية الاتحادية.





ودعا البيان كافة المحافظات من صعدة إلى المهرة، والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقبائل في كل اليمن والمكونات الشبابية وكل شرائح المجتمع إلى دعم تعز ومساندتها ضد هذا العدوان، وفِي الوقت الذي طالب فيه أبناء محافظة تعز بالدفاع عن أنفسهم وبذل المزيد من التضحية والصمود، دعا المغرر بهم إلى العودة إلى الصف الوطني ورفض المشروع الكهنوتي السلالي المتخلف.





وطالب أيضا المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، إلى التوقف عن التعاطي مع الإرهابيين وتقديمهم كطرف في المشاورات لأن هذا التعاطي سيتمترس خلفه إرهاب الحوثي والمخلوع ويسوقانه كغطاء قانوني لهم. داعيا كل القوى السياسية والاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الشبابية إلى التنديد بهذا الاستعداء الإرهابي ضد تعز من قبل الحوثي و المخلوع.



