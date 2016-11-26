النكف الحوثي يُجبر المواطنين على دفع الفين ريال على كل منزل بعمران





قالت مصادر محلية في محافظة عمران إن مليشيا الحوثي والمخلوع أجبرت المواطنين على دفع 2000 ريال على كل منزل وذلك تحت بند النكف القبلي.





المصادر أكدت أن مشرفي مليشيا الحوثي وصالح في منطقة الوادي وما جاورها من مناطق بالمديرية قاموا بفرض مبلغ ألفين ريال على كل منزل تحت مسمى رسوم النكف، وإعطاء صاحبه سند إيصال بالمبلغ المفروض عليه.





وأشارت المصادر الى ان كل من يرفض دفع المبلغ تقوم المليشيا باعتقاله على الفور ومعاقبته بدفع مبلغ إضافي.





وتأتي الحملة في إطار ابتزاز المواطنين والتجار المحليين تحت مسميات حربية، فيما يتم سرقة اغلب هذه المدفوعات من قبل مشرفي المليشيات.





وأعلنت المليشيا في عمران مطلع الأسبوع الفائت "النكف" لرفد جبهات قتالها بعد ان شهدت جبهاتها عزوفاً كبيراً من قبل القبائل، وذلك نظراً للخسائر التي تكبدتها وخسران آلاف المقاتلين في حروب عبثية.





المصدر | الصحوة نت