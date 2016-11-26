مصرع وجرح 20 حوثيا واستشهاد اثنين من المقاومة بمواجهات في تعز





لقي 7 من مليشيات الحوثي وصالح مصرعهم وأصيب 13 آخرون في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة أسفرت عن استشهاد اثنين وإصابة 7 آخرين بالإضافة إلى استشهاد مدنيان وجرح 6 في قصف للمليشيات على أحياء تعز اليوم السبت.





وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن مدفعية الجيش الوطني باللواء 22 ميكا في القطاع الأول والثاني بجبهتي المحافظة وثعبات شرقي المدينة من استهداف تجمعات المليشيات غرب صالة الأمراء وتبة السلال.





وفي المحور الغربي الذي يقاتل فيه اللواء 17 مشاه، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من صد هجوم لعناصر المليشيا على تبة الخلوة بالربيعي غرب المدينة ، وأجبروهم على الفرار والتراجع .

أما في المحور الجنوبي الذي يقوده اللواء 35 مدرع، فقد دارت مواجهات عنيفة في جبهة الصلو ، جنوب تعز، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة ، ومليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من جهة اخرى في محاولة لها التقدم نحو مواقع الجيش والمقاومة في منطقة الصيار .



