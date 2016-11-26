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صواريخ المليشيا تُخطأ أهدافها وتُصيب نقطة أمنية لهم بالضالع

السبت 26 نوفمبر 2016 08:56 م الصحوة نت - خاص
صواريخ المليشيا تُخطأ أهدافها وتُصيب نقطة أمنية لهم بالضالع صورة ارشيفية لمليشيا الحوثي والمخلوع


قالت مصادر محلية في محافظة الضالع، ان قتلى وجرحى من المليشيات الانقلابية سقطوا جراء قصف طال أحد مواقعهم في سوق السبرة غرب الضالع.

المصادر اكدت بأن القصف كان يستهدف مواقع الجيش والمقاومة في جبهة حمك غير انه سقط بطريق الخطأ على نقطة أمنية للمليشيات ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.


وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها الصاروخي بشكل عشوائي على مناطق في الضالع  طالت  قرى ومساكن المواطنيين.

وحسب المصادر فإن كاتيوشا المليشيات المتمركزة في منطقة السور بمديرية الشعر باب أطلقت صواريخ باتجاه مواقع الجيش في جبهة حمك الضالع، فيما سقط أحد الصواريخ في قرية العكد بمنطقة العود ما أثار هلع كبير لدى الأهالي، دون أن يسفر عن أي اصابات.


هذا ويخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ، في جبهة حمك الواقعة بين محافظتي إب والضالع معارك متواصلة ، منذ ما يزيد عن عام ونصف، مع المليشيات الانقلابية.


المصدر | الصحوة نت

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