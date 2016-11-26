شاهد بالصور.. حرائر ذمار ينتفضن ضد المليشيات الانقلابية





دعا ناشطات وأهالي مختطفين في محافظة ذمار المنظمات الدولية والمحلية الى القيام بواجبها الانساني تجاه ما يتعرض له المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية.





وطالب المحتجات في وقفة احتجاجية عصر اليوم امام مكتبة البرودني بذمار بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين بشكل فوري ودون أي شروط.

ونددن المحتجات بالصمت الحاصل تجاه المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات الانقلابية.





ودعا المشاركات في الوقفة كل ابناء المحافظة للوقوف صفا واحدا في وجه المليشيات والتحرك بجدية والضغط عليها لاطلاق كافة المحتجزين لديها بدون اي تهم وخارج اطار القانون منذ اشهر.





كما طالب المحتجات بالكشف عن مصير عشرات المخفيين قسرا الذين تحتجزهم المليشيات في منازل وسجون خاصة بها في مدينة ذمار وسط انباء عن تعرضهم للتعذيب الوحشي.

وحمل المحتجات قيادة المليشيات الانقلابية بالمحافظة المسؤولية الكاملة عن حياة كافة المختطفين.

وتواصل المليشيات اختطاف المئات من أبناء ذمار بينهم صحفيون وناشطون.





المصدر| الصحوة نت



