العرادة يفتتح مؤتمر المرأة النازحة ويؤكد بأن المليشيا ارتكبت جرائم حرب بحق المرأة





قال محافظ مأرب سلطان العرادة ان اليمن لم تشهد في تأريخها القديم والحديث نزوحاً جماعياً وتهجيراً قسرياً بهذا الشكل المروع والوحشي الذي أعقب انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم السبت، أعمال المؤتمر الاول للمرأة النازحة الذي ينظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة طموح للتنمية والإبداع على مدى يومين تحت سعار (ألم للحاضر وغموض المستقبل) وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

واشار المحافظ العرادة الى أن ما وثقته التقارير الحقوقية من مئات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيا في حق المرأة اليمنية وصل بعضها إلى جريمة حرب..

وطالب العرادة المجتمع الدولي إلى القيام بدوره للحد من جرائم الميليشيا الانقلابية في حق الإنسان اليمني واتخاذ إجراءات حقيقية ورادعة للممارسات التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.

و اكد العرادة ان الحكومة مستمرة في العمل على تمكين المرأة وإعطاءها الحقوق، ودعم تكافؤ الفرص في الدراسة والعمل والتدريب، وإصدار القرارات لتعزيز دور المرأة في المجتمع والتنمية.

ودعا محافظ مأرب المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى زيارة المحافظات المحررة للاطلاع على حجم المآسي في مخيمات النازحين والمهجرين قسرياً من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا الانقلابية.





وشهدت بعض مناطق مأرب موجة نزوح كبيرة سيما في المديريات التي شهدت مواجهة عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

وتحضن مأرب العديد من مخيمات النزوح من داخل المحافظة ومن خارجها، وتعيش أزمة مساكن غير مسبوقة.

حيث استقبلت مأرب مئات الأسر خلال الأشهر الماضية من مختلف المحافظات اليمنية.

المصدر | الصحوة نت



