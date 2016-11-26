الصدمة الاستباقية.. عملية للقوات السعودية تقتل 118 حوثياً قبالة الحدود





قالت مصادر عسكرية سعودية ان القوات البرية السعودية نفذت عملية نوعية، أطلقت عليها "الصدمة الاستباقية"، بدعم من مقاتلات التحالف العربي، وقوات حرس الحدود، أمس الجمعة.

وحسب المصادر فإن العملية أسفرت عن مقتل 100 من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع قبالة ظهران الجنوب أثناء محاولتهم التسلل.

فيما قتل 18 آخرين من المليشيات الانقلابية قبالة منطقة جازان.





عملية "الصدمة الاستباقية" اعتمدت على معلومات استخباراتية عن حشود كبيرة لقوات من الحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي صالح في مديرية باقم (شمال صعدة)، اتجهت إلى الحدود السعودية، مسلحة بالمدفعية الثقيلة وراجمات صواريخ وسيارات مصفحة.

وحسب صحيفة الوطن السعودية فقد باغتت قوات المملكة الانقلابيين لحظة توجههم عند الشريط الحدودي.

وبحسب المصادر فقد شهدت معركة مركز المجازة الحدودي (جنوب ظهران الجنوب) أعنف المواجهات، حيث فاجأت قوات المملكة الحوثيين بالمدفعية قبل محاولتهم السيطرة على الجبال المطلة على مراكز المسيال والمسيل والمجازة.

وشاركت في العملية طائرات الاباتشي وكذا طائرات f15. و f16.

هذا وحشدت مليشيا الحوثي والمخلوع بصورة مكثفة مقاتليها الى الحدود مع المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتلقى المليشيا الانقلابية ضربات موجعة في الحدود، حيث فقدت أهم مقاتليها وقادتها الميدانيين، بما فيهم ضباط في حرس المخلوع صالح.





المصدر | الصحوة نت