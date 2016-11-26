ذمار: ناشطون يدينون الاعتداء على مسؤل الناصري ويحذرون من انزلاق المحافظة نحو الفوضى

دان ناشطون حقوقيون واعلاميون بمحافظة ذمار حادثة الاعتداء على شعلان الابرط مسؤول التنظيم الناصري بالمحافظة ومستشار المحافظ من قبل مسلحين مجهولين مساء امس الجمعة بالقرب من منزله بعد عودته من مقر عمله.

وتقدم نشطاء محافظة ذمار ببلاغ الى رئيس النيابة بالمحافظة بالحادثة التي طالت الابرط من قبل اربعة مسلحين مجهولين كانوا يستقلوا سيارة نوع هيلوكس.

واعتبر الناشطون هذه الجريمة الغادرة والجبانة مؤشرا خطير لانزلاق ذمار نحو الفوضى والانفلات الأمني المرعب مع ازدياد حوادث الاعتداءات والتهديدات والإختطافات التي طالت النشطاء والصحفيين في المحافظة.

وطالب نشطاء محافظة ذمار من الاجهزة الامنية والقضائية في المحافظة القيام بدورهم في حفظ الامن والسكينة العامة محملين إياهم مسؤولية اي تهاون مع عصابات البلطجة والارهاب المنظم او من يقف ورائهم. كما يطالبون بسرعة ملاحقة افراد هذه العصابات الإجرامية وضبطهم ومحاسبتهم على ما اقترفته آياديهم الآثمة.

وأكد نشطاء محافظة ذمار بأن مثل هذه الجرائم لن تثنيهم عن القيام بدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لعصابات الاجرام وكشف جرائمهم وتعريتهم امام الرأي العام المحلي والعالمي، وأنهم يحتفظون في الوقت نفسه بحقهم القانوني في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء كون جرائم الاعتداء والتهديد والملاحقة والاختطافات لا تسقط بالتقادم.

وكان مسؤول التنظيم الناصر وامين سره قد تعرض لاعتداء بالضرب من قبل مسلحين مجهولين في وقت متأخر من مساء امس الجمعة امس الجمعة بالقرب من منزله بعد عودته من مقر عمله.