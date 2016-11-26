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باقري: إيران قد تنشئ قواعد بحرية باليمن وسوريا

السبت 26 نوفمبر 2016 05:04 م الصحوة نت - متابعات
باقري: إيران قد تنشئ قواعد بحرية باليمن وسوريا رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري

 

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن إيران تحتاج إلى قواعد بحرية في مناطق بعيدة، وربما قد يأتي زمن يمكن لإيران أن تنشئ قواعد في اليمن أو سوريا أو قواعد بحرية عائمة.

وأضاف باقري أنه يجب التفكير بجدية حول هذا الموضوع، مؤكدا أن التوفر على قواعد بحرية أكثر أهمية بعشرات المرات من التقنية النووية.


وتأتي هذه التصريحات لتضاف إلى سلسلة من التصريحات السابقة لعدد من المسؤولين الإيرانيين، التي تكشف الطموح الإيراني في المنطقة، حيث أشارت بعض هذه التصريحات إلى أن إيران أصبحت تسيطر على أربعة عواصم عربية، هي دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء.


وكان وزير الاستخبارات الإيراني السابق علي مصلحي قال في تصريحات العام الماضي إن الثورة الإيرانية لا تعرف الحدود، كما اعتبر مستشار الرئيس الإيراني لشؤون الأقليات علي يونسي أن إيران عادت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وبغداد عاصمتها حاليا.

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