عمران: المليشيات تعتدي بالضرب على طالبة رفضت المشاركة في وقفة احتجاجية بمديرية العشة

أفادت مصادر محلية في مديرية العشة محافظة عمران قيام مدير التربية بمديرية العشة عبدالله بعران المكلف من قبل الحوثي، بالاعتداء بالضرب على إحدى طالبات مدرسة شيماء بمنطقة جرمان صباح اليوم السبت، وذلك على خلفية طلبها الخروج من المدرسة ورفضها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي أقامتها مليشيا الحوثي صالح.

هذا وكانت المليشيا الانقلابية بإشراف ودعم من بعران مدير التربية بالمديرية نظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية بمدرستي الشهيد الفيشي وشيماء للبنات ضد ما تسميه بالعدوان.





وبسحب -مركز عمران الإعلامي- ذكرت المصادر أن طلاب المدرستين رفضوا المشاركة في تلك الاحتجاجات واعترضوا على ممارسات عناصر المليشيات متضامنين مع إحدى طالبات مدرسة شيماء للبنات التي تعرضت للضرب على يد مدير التربية بالمديرية.





هذا وقد لاقت تلك التصرفات المليشاوية استياء من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات، الذين استنكروا أيضا الممارسات القذرة التي تقوم بها المليشيا، والمتمثلة في إصرارها على حوثنة التعليم والخروج بالعملية التعليمية عن مسارها الصحيح، وجعل المدارس مسرحا لفعالياتها وأنشطتها الطائفية المقيتة.