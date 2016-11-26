قطع الراس_ولاقطع_المعاش حراك شعبي للمطالبة بصرف رواتب الموظفين

دشن ناشطون حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين.

الحملة التي ستنطلق غداً الأحد تحت هاشتاج #موعدنا_الأحد، و #قطع الراس_ولاقطع_المعاش، بالاضافة الى هاشتاج #مرتباتنا_قوت_عيالنا، تأتي بالتزامن مع حراك شعبي في عدد من المحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.

وتسيطر المليشيا الانقلابية على مرتبات الموظفين منذ 3 أشهر تحت مبررات واهية، فيما تمول جبهات قتالها من البنك المركزي بصنعاء.

وأعلن الآلاف من الموظفين لجوؤهم للاحتجاجات ابتداءً من يوم الاحد حتى صرف مرتباتهم التي تسبب انقلاب مليشيا الحوثي وصالح في حرمانهم منها، وتهديد أسرهم بالمجاعة التي وصلت إلى معظم البيوت.

وسيطرت المليشيات الانقلابية منذ انقلابها على السلطة على إيرادات الدولة من النفط والغاز والضرائب والجمارك وكل المؤسسات الايرادية وحولوها لصالح المجهود الحربي، قبل ان تضطر الشركات النفطية العاملة في البلاد لإيقاف نشاطها.