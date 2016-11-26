طيران التحالف يستهدف المليشيات في الجوف وحجة بعدة غارات

نفذ طيران التحالف العربي غارة جوية على تجمع لمليشيات الحوثي وصالح في منطقة العولة بمحافظة الجوف.

وقال ناطق المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف عبدالله الاشرف على صفحته في ”فيس بوك" ان الطيران نفذ غارة دقيقة على مليشيات الحوثي وسقط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الاطقم التابعة للمليشيات.

وفي جبهة ميدي استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعاً للقيادات الميدانية لمليشيات الحوثي وصالح.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على صفحته في ”فيس بوك" ان طيران التحالف استهدف معملا لصنعاء المتفجيرات بميدي بحجة.

وأضاف ان طيران التحالف العربي استهدف دبابة تابعة للمليشيات الإنقلابية في مزارع الخضراء كما قام بقصف معسكر تدريبي في منطقة الجر ودمر مخزن للاسلحة.