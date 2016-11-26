قوات الجيش تصد محاولة تسلل بنهم ومصرع 9 حوثيين وإصابة آخرين





تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمحاولة تسلل لمليشيات الحوثي والمخلوع في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.





وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجوم عنيف على "جبل البياض" بنهم فجر اليوم السبت.

وحسب "المركز الاعلامي لمقاومة صنعاء" فإن 9 من مليشيا الحوثي والمخلوع لقوا مصرعهم فيما جرح آخرون.

يأتي هذا فيما أصيب اثنان من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.





وتحاول مليشيا الحوثي والمخلوع استعادة بعض المواقع التي فقدتها مؤخراً في نهم.

وتلقت المليشيا الانقلابية ضربات موجعة في نهم وصرواح والجوف تزامناً مع هزائم كبيرة متلاحقة في تعز.





المصدر | الصحوة نت