الرئيس يصل عدن برفقة وزراء ومستشارين وولد الشيخ الى الرياض





قالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن ان الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وصل إلى عدن قادماً من العاصمة السعودية، الرياض.

وحسب المصادر فإن الرئيس وصل برفقة عدد من الوزراء والمستشارين بينهم مكاوي وصالح عبيد.





الزيارة تستغرق أياماً عدة لمتابعة التطورات الميدانية على جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية، وتحديداً على جبهة تعز.

كما سيطلع الرئيس، خلال وجوده في عدن، على ما تم إنجازه في المجالات الأمنية والإنسانية والتنموية خلال الفترة الماضية.





وكان مسؤولون يمنيون، أكدوا لـ(الشرق الأوسط)، أن ترتيبات أمنية تجري في عدن تمهيدا لوصول الرئيس هادي، مشيرة إلى أن هذه العودة تعكس توجه الشرعية نحو الحسم العسكري في الجبهات وخصوصا تعز.





وقالت المصادر إن عودة هادي تأتي في ظل فشل كل المساعي الأممية والدولية للحل السلمي في اليمن وفشل هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة، التي اخترقتها ميليشيات الحوثي وصالح في جبهات القتال كافة.

ويتواجد في عدن جزء من أعضاء الحكومة اليمنية لإدارة شؤون المحافظات المحررة، كما يتواجد مسؤولون يمنيون آخرون في محافظة مأرب.





وتأتي عودة الرئيس هادي الى عدن في ضل احتدام المعارك في تعز، بالاضافة الى عدد من الجبهات.





ووصلت قوات عسكرية ضخمة تابعة للتحالف العربي قبل يومين الى العاصمة المؤقتة عدن.





على ذات الصعيد... ذكرت مصادر حكومية أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد يصل إلى الرياض اليوم السبت لمتابعة مساعيه الرامية لإقناع أطراف الأزمة اليمنية بالعودة للحوار.

المصدر | الصحوة نت