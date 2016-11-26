مارب: الشرطة العسكرية تضبط شحنات أسلحة كانت في طريقها للانقلابيين

تمكن افراد من الشرطة العسكرية والجيش من القاء القبض على عدد من الخلايا الاجرامية لمليشيات الحوثي وصالح حاولت التسلل الى المناطق المحررة.

وحسب وكالة "سبأ الرسمية" ضبطت الشرطة العسكرية شحنات اسلحة مختلفة ومواد تستخدم لتصنيع السلاح كانت في طريقها إلى الميليشيا الانقلابية.

وتنفذ أجهزة الشرطة والجيش دوريات أمنية مستمرة في خطوط السير والطرق العامة.

وكثفت قوات الشرطة الشرطة العسكرية في محافظة مأرب ومحيطها إجراءاتها الضبطية لتأمين الطرق والمساهمة في العملية الأمنية ورقابة خطوط العبور ومنع عمليات تهريب الاسلحة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.