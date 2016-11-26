الربيعة: المملكة أكبر داعم لليمن في جميع المجالات

أكد الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن بلاده أنفقت على أعمال الإغاثة الإنسانية بما يتجاوز المعدل المتفق عليه دوليًا، مشيرًا إلى أن الرياض تعد أكبر داعم لليمن في جميع المجالات.. وبادر المركز بتنفيذ نحو 98 مشروعًا رئيسيًا في اليمن بالتعاون مع 73 شريكًا.





وشدد الربيعة على استمرار المركز في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بجميع فئاته الأطفال والنساء واللاجئين منهم في الدول المجاورة، وقال: إن السعودية تستضيف مئات الآلاف من الأشقاء اليمنيين، وستواصل مد يد العون لهم في الأزمة التي يمرون بها.





جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المستشار أول أمس في مقر السفارة السعودية بلندن.



