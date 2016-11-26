اتحاد طلاب اليمن بتركيا ينظم حملة تبرعات لإغاثة تهامة

تبنى الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في تركيا فكرة (أحييها بدعمك) لإغاثة المنكوبين في تهامة وتسيير قافلة لذات الغرض.





وأكد بيان صادر عن الاتحاد العام أن الحملة جمعت "اثنا عشر الف وثمان مائة وتسعون ليرة تركية وسبع مائة وعشرة دولار أمريكي” رغم الحالة المادية الصعبة التي يعاني منها الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات التركية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.





ونظم الاتحاد حملة جمع التبرعات من مختلف المحافظات التركية بتاريخ 24|10|2016 وحتى تاريخ 5|11|2016 وهو التاريخ الذي أعلن فيه انتهاء جمع التبرعات.





وبحسب البيان فقد تم التنسيق بين الاتحاد ومبادرة بسمة تفاؤل لتنفيذ الحملة الاغاثية في منطقة القطيع بمحافظة الحديدة حيث أرسل المبلغ المالي عن طريق شركة العُلفي للصرافة.





ودشنت مبادرة ( بسمه تفاؤل ) الحملة الأربعاء 23-11-2016 حيث قامت المؤسسة والفريق بتوزيع بطاقات يداً بيد للمواطنيين المستهدفين وصاحب النشاط العديد من الصعوبات أهما المجلس المحلي الذي شكل أكبر عائق أمام الفريق.

وبدأ التوزيع الخميس 24-10-2016 حسب الكروت والكشوفات الموجودة وبطريقة سلسة ومرتبة.





وعبر أهالي منطقة القطيع بالحديدة عن بالغ شكرهم لأبنائهم الطلاب والطالبات في تركيا لما في ذلك من لمسة أخوية وإنسانية لامست قلوبهم وأحاسيسهم النبيلة والصادقة .





وعبر الاتحاد عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة والتي تعبر عن عميق التراحم والتآلف اللامحدود.



