بصورة عاجلة.. رئيس الجمهورية يوجه بمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج





تجاوباً مع مطالب الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج.. وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم بمعالجة اوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج بصورة عاجلة وتذليل الصعوبات التي تواجههم ومنها ما يتصل بالاعتمادات ومستحقاتهم المالية .

وقضت التوجيهات بتشكيل لجنه عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والمالية والشؤون القانونية لما من شانه حل اوضاع الطلاب المبتعثين بصورة جذرية.





جاء ذلك في رساله ووجهها الرئيس الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر تضمنت التوجيهات اللازمة في هذا الصدد لوضع المعالجات الكفيلة للحد من معاناة الطلاب المبتعثين. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".





هذا وكان قد اعلن الطلاب المبتعثين للدارسة بالخارج عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتوقفة.

ومنذ أشهر والطلاب المبتعثين بالخارج يعانون من أوضاع معيشية صعبة جراء توقف مستحقاتهم المالية.





المصدر | الصحوة نت - متابعة خاصة