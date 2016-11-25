المقدشي يؤكد جاهزية القيادة في دعم الجيش لحسم المعركة

أكد اللواء الركن محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة استعداد قيادة الجيش دعم جبهات الجوف بكل ما يمكن تقديمه من دعم، والمتطلبات العسكرية الذي تحتاجة الجبهات لحسم المعركة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع في محافظة الجوف مع المحافظ أمين العكيمي وقيادة الجيش بالمحافظة.

وخلال الاجتماع هنأ رئيس الأركان ، المحافظ العكيمي والقيادة العسكرية بالجوف على الانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة في جبهة خب والشعف ونجاح المرحلة الأولى التي اعلنها الجيش لتحرير اكبر مديرية في المحافظة وهي خب والشف الحدودية مع محافظة صعدة.

وقال المقدشي ان الجبهات بمحافظة الجوف من اهم الجبهات التي تعول عليها قيادة الجيش والشعب اليمني في تقديم المزيد من الإنجازات والتقدم العسكري في الميدان".

من جانبه، قال محافظ الجوف ان قيادات وأفراد الجيش والمقاومة بالجوف تحت خدمة هذا الوطن ورهن إشارة قيادة الجيش ، منوها بأن عملية تحرير ما تبقى من محافظة الجوف لن تنتهي الا بتحرير كل التراب اليمني من المليشيات الانقلابية التي تعيش أيامها الاخيرة.

ودعا العكيمي الى زيادة الزيارات الميدانية لقيادة الجيش للجبهات في الجوف، للاطلاع على كل جديد من تطورات ومستجدات وحل بعض المشاكل عن قرب، لافتا الى ما تشكله تلك الزيارات من دافع معنوي كبير للمقاتلين.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجوف من تحقيق انتصارات كبيرة على المليشيات الانقلابية خلال الأيام الماضية سيما في جبهة خب والشعف الحدودية مع صعدة.

وتدور اشتباكات عنيفة فيما تبقى من مواقع خب والشعف التي تعد أكبر مديرية بالجوف من حيث المساحة.