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مقتل 11 من الحوثيين واستشهاد مقاوم وإصابة 11 في مواجهات بتعز

الجمعة 25 نوفمبر 2016 09:23 م الصحوة نت -تعز
مقتل 11 من الحوثيين واستشهاد مقاوم وإصابة 11 في مواجهات بتعز

قُتل 11 من مليشيات الحوثي وصالح واستشهد واحد وأصيب 11 آخرون من الجيش والمقاومة الشعبية في مواجهات بين الجانبين بمناطق مختلفة في محافظة تعز اليوم الجمعة.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الجمعة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى جوار كلية الطب في محيط القصر الجمهوري وبالقرب من مستشفى الكندي شرق المدينة، ما أسفر عن سقوط الحصيلة سالف ذكرها من الطرفين.

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر تسلل لعناصر المليشيا إلى قرية المديهين في محاولة للوصول إلى موقع المكلكل جنوب شرق المدينة. وجاء الهجوم تحت غطاء ناري كثيف من دبابة المليشيات المتمركزة في تبة سفتيل ومضادات الطيران المتمركزة في تبة الجعشاء.

من جهة أخرى، أفاد المركز باستشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف للمليشيات على الأحياء السكنية في المدينة. 

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