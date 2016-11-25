رئيس الوزراء يؤكد تولي لجنة وزارية صرف مرتبات المناطق العسكرية

أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ان لجنة وزارية مكونة من سبعة وزراء ستتولى صرف مرتبات الجيش والامن في المناطق العسكرية السبع.

وأضاف بن دغر ان الترتيبات اللازمة لصرف رواتب جنود وضباط القوات المسلحة والأمن في المناطق العسكرية السبع والمحافظات تجري وبصورة حثيثة في مجلس الوزراء بحيث تمثل فيها كافة الوحدات المستهدفة من الصرف، لضمان وصول المرتبات إلى كافة المستحقين بمشاركة فعالة من هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية والدائرة المالية ودائرة شؤون الأفراد في وزارة الدفاع، وكذا السلطات المحلية وتحديداً محافظي المحافظات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها الحكومة صرف مرتبات الجنود على مستوى اليمن كلها، منذ عام ونصف، عندما قامت المليشيات الحوثية وقوات صالح بالانقلاب على الشرعية والاستيلاء على السلطة وعاصمة البلاد. وبعد أن تسلمت من الوحدات العسكرية وهيئة الأركان العامة حصراً برواتب الجنود والضباط لهذا الشهر نوفمبر 2016م.

كما أن هذه هي الخطوة الأولى التي تقوم بها الحكومة في سبيل إعادة تنظيم القوات المسلحة، وكافة أجهزة الدولة، وهي مهمة تهدف إلى بناء قاعدة معلومات سليمة وحقيقية تواكب المتغيرات، وتعيد للقانون والنظام هيبته في أكثر المؤسسات الوطنية أهمية.

ودعا رئيس الوزراء جميع القادة والجنود والمناضلين والمقاومين والسلطات المحلية دعم هذه الخطوة والحرص على تنفيذها بأكبر قدر من النظام والالتزام والشفافية. وشكر رئيس الوزراء قادة المملكة العربية السعودية، وقادة التحالف العربي وكل من ساهم أو يساهم في نجاح المهمة. أو ساعد ويساعد في استعادة النظام في القوات المسلحة والأمن.