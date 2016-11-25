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طيران التحالف يلقي منشورات تدعو عقلاء اليمن للتخلي عن المليشيات

الجمعة 25 نوفمبر 2016 05:12 م الصحوة نت -خاص
طيران التحالف يلقي منشورات تدعو عقلاء اليمن للتخلي عن المليشيات

ألقى طيران التحالف العربي منشورات فوق اجزاء واسعة من محافظات حجة والحديدة والمحويت.

وأفادت مصادر متعددة للصحوة نت أن المواطنين وجدوا المنشورات تناثرت في الطرق والمزارع والوديان.

وقال المنشور: "أيها الإخوان أيها الأشقاء عقلاء اليمن.. يامن وصفكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحكمة تنسب إليكم كيف تقفون بجانب من استهدف الكعبة المشرفة بحقده المجوسي".

وأضاف: "أنتم الهدف الأول من المليشيات الحوثية الإرهابية وقبلتكم الهدف الثاني ومستقبل أبنائكم الهدف الثالث..سيسجل التاريخ صنيعكم لمستقبل امتكم ودينكم وابنائكم"..

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