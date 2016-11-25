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البيضاء: المقاومة تكسر محاولة تسلل للمليشيات بجبهة آل حميقان وسقوط قتلى وجرحى

الجمعة 25 نوفمبر 2016 05:09 م الصحوة نت -متابعات
البيضاء: المقاومة تكسر محاولة تسلل للمليشيات بجبهة آل حميقان وسقوط قتلى وجرحى

اندلعت مواجهات عنيفة بين ابطال المقاومة الشعبية بجبهة آل حميقان وبين المليشيات الانقلابية الْيَوْمَ الجمعة بعد قيام الميليشيات بمحاولة التسلل والتقدم باتجاه جبهة كساد المحصن.

وأفادت مصادر محلية أن المقاومة تصدت ببسالة للهجوم المسنود بتمشيط وقصف بالدبابات والمدفعية من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات بالمديرية لدعم المتسللين.

وأكد المركز الاعلامي لمقاومة البيضاء مصرع وجرح العديد من عناصر مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمديرية الزاهر بآل حميقان أثناء محاولة التسلل.

وتقوم المليشيات بقصف مواقع وقرى المواطنين القريبة من جبل كساد بالدبابات و المدفعية.

يشار الى أن مدير أمن محافظ البيضاء العميد الركن أحمد علي الحميقاني تفقد يوم أمس مواقع وأفراد المقاومة وناقش أوضاعهم وأطلع على حال أوضاع المرابطين وجاهزيتهم القتالية.

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