صعدة: الجيش الوطني يستعيد مواقع جديدة في منفذ علب الحدودي

أكد محافظ محافظة صعدة الشيخ هادي طرشان تقدم قوات الجيش الوطني في منفذ علب المحاذي للحدود السعودية شمال اليمن.





وأوضح الشيخ طرشان في تصريح (للصحوة نت) تقدم قوات الجيش الوطني من منفذ علب بمديرية باقم بمحافظة صعدة معقل الحوثيين واسترجاع ٤ مواقع كانت تحت سيطرة المليشيات.





وأشار طرشان الى مقتل نحو ٢٠ من مليشيات الحوثي وصالح بالاضافة إلى وجود اسرى بيد الجيش الوطني في المعارك الدائرة.





ويشكل السيطرة على هذه المواقع إسناداً كبيرا لجبهة البقع التي ما تزال تدور فيها معارك عنيفة مع المليشيات وتعزز فرص الجيش الوطني في التقدم نحو معقل الحوثيين.



