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سقوط 11 مقذوفاً على الطوال بالسعودية ومصرع 18 حوثياً قبالة الحدود

الجمعة 25 نوفمبر 2016 02:46 م الصحوة نت - متابعة خاصة
سقوط 11 مقذوفاً على الطوال بالسعودية ومصرع 18 حوثياً قبالة الحدود

 

أفادت مصادر سعودية بأن 11 مقذوفاً سقط على محافظة الطوال الحدودية وذلك من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع.

وحسب المصادر فانه لم تسجل أي اصابات جراء سقوط  المقذوفات.

 وشنت القوات السعودية المشتركة قصفاً مدفعياً عنيفاً على مناطق حدودية، وتركز القصف قبالة محافظتي الطوال والخوبة حتى ظهر الجمعة.

 

يأتي هذا فيما صدت القوات السعودية المشتركة محاولة تسلل قرب قرية المجازة الحدودية في ظهران الجنوب.

وكانت القوات السعودية المشتركة، قد دمرت، في ساعات متأخرة، منصات لإطلاق المقذوفات قبالة حدود جازان ونجران.

وشهدت المناطق الحدودية قصفاً هو الأعنف قتل على إثره 18 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع فيما قتل جندي سعودي واصيب آخرون.

 

 وتحاول مليشيا الحوثي والمخلوع احراز أي خروقات في الشريط الحدودي مع المملكة لكنها تفشل في كل محاولة.

وفقدت مليشيات الحوثي والمخلوع عشرات القيادات الميدانية في جبهة الحدود.

وحشدت المليشيا مؤخراً مئات المقاتلين الى جبهتي حرض وميدي القريبتين من الحدود مع المملكة.


المصدر| الصحوة نت

 

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