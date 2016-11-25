القوات المشتركة تدمر منصة إطلاق مقذوفات قبالة جازان

دمَّرت القوات السعودية المشتركة، منصات لإطلاق المقذوفات قبالة حدود جازان ونجران.





وذكر موقع "العريبة نت"، اليوم الجمعة، أنَّ القوات السعودية استهدفت تحركات مسلحي مليشيات "الحوثي" قبالة ظهران الجنوب، وقتل خلال الاشتباكات جندي سعودي، فيما لقي العشرات من عناصر المسلحين مصرعهم.





وتواصل المدفعية وطيران التحالف دك مواقع الانقلابيين قبالة الحدود السعودية اليمنية في منطقة جازان وظهران الجنوب حتى ظهر الجمعة. وتمركز القصف المدفعي قبالة محافظتي الطوال والخوبة.

كما صدت القوات السعودية المشتركة محاولة تقدم عناصر الميليشيات إلى قرية المجازة الحدودية في ظهران الجنوب.











