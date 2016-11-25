المحويت: المليشيات تعتقل احد اعضاء لجنة صرف المساعدات وتقتحم منزل مواطن آخر

أفادات مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي اقتحمت مدرسة الخنساء بمدينة المحويت اثناء توزيع مساعدات إنسانية مقدمة من منظمات أغاثية وأعتدت بالضرب على أحد اعضاء لجنة صرف المساعدات الإنسانية محمد علي النزيلي نجل القيادي المؤتمري في مدينة المحويت الشيخ /علي النزيلي.





وتفيد المصادر أن المليشيا لم تكتف بنهب المساعدات والاعتداء على عضو اللجنة بل قامت بأخذه إلى إدارة الأمن وتوقيفه لساعات.









من جهة اخرى أوضحت مصادر محلية بأن المليشيات اقتحمت بيت المواطن شوقي صالح صغير الصيراني بمدينة المحويت واختطفته الى جهة مجهولة دون أي مبرر وعبثت بمحتويات منزله.





هذا ويتزايد السخط الشعبي في محافظة المحويت أمام تصرفات وممارسات مليشيا الإنقلاب.التي تزيد الاحتقان الشعبي يوما بعد آخر. ‏