المغرب تدين انتهاكات الحوثيين للهدنة

دانت المملكة المغربية بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة التي أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء سريانها اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري، والخروقات الشنيعة التي تتعارض مع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.





وأعربت المغرب، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أمس (الخميس)، عن شجبها استمرار تلك الميليشيات في قصف المناطق الحدودية السعودية وتعريض سلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.





وأضافت «إن المملكة المغربية إذ تؤكد تضامنها الكامل والموصول مع السعودية لضمان سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تحرم المواطنين اليمنيين من المساعدات الإنسانية اللازمة، وتقوض العملية السياسية».