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تحرير موقع "الرجم" المطل على سوق البقع بصعدة ومعارك عنيفة حول جبل الغربي

الجمعة 25 نوفمبر 2016 12:55 ص الصحوة نت | خاص
تحرير موقع "الرجم" المطل على سوق البقع بصعدة ومعارك عنيفة حول جبل الغربي صورة ارشيفة لقوات الجيش في البقع

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فجر اليوم الجمعة من تحرير عدد من المواقع في جبهة البقع بمحافظة صعدة.


وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش والمقاومة حررت موقع " الرجم" المطل على سوق البقع بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي والمخلوع.


وأشار المركز في خبر "عاجل" الى أن هناك معارك ضارية حول جبل الغربي بذات المنطقة.

وكان قد شهدت جبهة البقع هدوءً نسبياً الأيام الماضية.


هذا وأشارت مصادر محلية عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لجبهة البقع وذلك استعداد لخوض المعاركة الفاصلة ضد المليشيا الانقلابية في صعدة معقل جماعة الحوثي الانقلابية.


المصدر | الصحوة نت

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