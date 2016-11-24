مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل لليمن حتى تحرير كافة المدن من المليشيات





قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستظل على موقفها الثابت و الداعم للشرعية في اليمن إلى أن يتم بسط الأمن وإعادة السلم فيه، وتمكين الحكومة الشرعية من القيام بكافة مهامها.

وأوضح وزير الخارجية البحريني أن دول الخليج ستظل على موقفها الثابت الى جانب الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حتى يعود الامن والاستقرار الى كافة المدن والمحافظات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع المشارك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج وبحضور وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بالعاصمة البحرينية المنامة.

واشار وزير خارجية البحرين الى ان دول الخليج تجدد دعمها للشرعية في اليمن حتى يتم التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه، وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)".

ولفت الى الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد في هذا الشأن..معرباً عن أمله في عودة الامن والسلام والاستقرار للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق.

واشار الى التجاوزات الخطيرة الغير مسبوقة من قبل ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية وإطلاقها صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة..مجدداً إدانة هذا العمل الإجرامي الدنيء الذي تجاوز كل الحرمات وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية.

واكد وزير الخارجية البحريني الوقوف صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بها أو استهداف المقدسات الدينية فيها .

من جانبه، اشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي بدور دول مجلس التعاون وحرصهم على أشقائهم في اليمن والتضحيات التي جرى تقديمها من اجل دعم الشرعية وانهاء الانقلاب وعودة الدولة والأمن والاستقرار الى اليمن ،وكذا حرص دول المجلس على السلام وحقن دماء أشقائهم اليمنيين .

يشار الى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة اجتماعهم التحضيري للقمة الخليجية الــ 37 التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل بمملكة البحرين ،وذلك بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، أعقبه اجتماع آخر بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي تم فيه بحث تطورات الاوضاع السياسية والأمنية في اليمن.





المصدر | الصحوة نت