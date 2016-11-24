تحرير مواقع جديدة في الربيعي بتعز ومصرع 23 عنصراً من المليشيا الانقلابية





قالت مصادر محلية في تعز لـ((الصحوة نت)) إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير مناطق جديدة في الربيعي غرب المدينة.

وحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوماً معاكساً على مواقع المليشيات الانقلابية بعد كسر هجوم كبير مصحوب بمختلف انواع الأسلحة.





وحررت قوات الجيش اليوم الخميس التبة السوادء والخلوة وقرية مانع.

وأكدت المصادر مقتل 23 عنصراً من المليشيا الانقلابية فيما أصيب العشرات منهم.

وارتقى شهيدان من قوات الجيش والمقاومة وأصيب 11 آخرين.





يأتي هذا فيما تواصل مليشيات الحوثي والمخلوع قصفها على الأحياء السكنية شرق وشمال المدينة بمختلف أنواع الأسلحة من أماكن تمركزها في محيط المدينة وخدير والشرف بالصلو وتبة الدبعي بالاحكوم ومحيط البرح بمقبنة.

وارتقى شهيد وأصيب 6 آخرين من المدنيين جراء القصف الهستيري من قبل المليشيات على الأحياء السكنية.





وأنذرت المليشيات الانقلابية أهالي منطقة الروض بإخلاء منازلهم وأختطفت أحد أبناء المنطقة.

وكان قد شهدت مختلف الجبهات اشتباكات عنيفة اليوم الخميس جراء محاولة المليشيات الانقلابية استعادة السيطرة على مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين.





وفي ذات السياق.. أكد اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز أن مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية تعيش لحظاتها الأخيرة في تعز.

وقال اللواء فاضل خلال زيارة له اليوم الخميس لمواقع حررتها قوات الجيش والمقاومة مؤخراً غرب المدينة، قال ان الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وبإسناد من التحالف العربي عازمون على دحر مليشيا الانقلاب من محافظة تعز.

وأشار اللواء فاضل الى ان المليشيات الانقلابية تعيش حالة انهيار وتقهقر أمام عزيمة الأبطال، مثمنا بسالة وصمود قوات الجيش الوطني والمقاومة في دحر المليشيا الانقلابية.





المصدر | الصحوة نت