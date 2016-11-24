رئيس الجمهورية: قدمنا تنازلات لأجل السلام والمليشيا تواصل استباحة دماء اليمنيين





جدد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تأكيده على مساعي وجهود الحكومة نحو السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها.

وأشار الرئيس الى ان الحكومة قدمت التنازلات لمصلحة السلام وحقن دماء ابناء الشعب اليمني الذي تواصل المليشيا الانقلابية استباحة دمائهم في اكثر من موقع ومكان.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بمستشاريه وبحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.





واستعرض الاجتماع جملة من التطورات على الساحة الوطنية على المستوى السياسي والميداني، كما تم مناقشة عدد من الاقتراحات الهادفة لتوحيد الجهود والطاقات ووحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات المختلفة.





واشاد الرئيس بالنجاحات المحققة من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات الذين يجترحون المآثر في سبيل الدفاع عن الارض والعرض بدعم واسناد من قبل قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.





المصدر | الصحوة نت